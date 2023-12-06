Синоптики прогнозируют во Владимирской области температуру значительно ниже климатической нормы
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Синоптики прогнозируют во Владимирской области температуру значительно ниже климатической нормы
На погоду во Владимирской области будет оказывать влияние юго-западная периферия антициклона.
В такой ситуации вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а вероятность осадков будет невелика. При этом по-прежнему морозно.
По прогнозу специалистов Гидрометцентра, днём 7 декабря во Владимире (и по области) прогнозируется до -15°C, а к вечеру температура опустится до -18°C.
Ночью же ожидаются лютые (для декабря) морозы — до -20°C. Это значительно ниже климатической нормы.
При этом прогнозируемая влажность воздуха — 81%. Ветер — слабый, восточный, 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление — повышенное, до 770 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды, приметы на 7 декабря:
«Если стоит ясная и солнечная погода, то зима будет холодной»;
«Если стоит туман 7 декабря, то сильно похолодает лишь после 17 декабря»;
«Звездное небо в ночь на Катерину Санницу предвещает снегопады».
Фото: pxfuel.com