Синоптики прогнозируют во Владимирской области температуру значительно ниже климатической нормы На...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области температуру значительно ниже климатической нормыНа погоду во Владимирской области будет оказывать влияние юго-западная периферия антициклона.В такой ситуации вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а вероятность осадков будет невелика. При этом по-прежнему морозно.По прогнозу специалистов Гидрометцентра, днём 7 декабря во Владимире (и по области) прогнозируется до -15°C, а к вечеру температура опустится до -18°C.Ночью же ожидаются лютые (для декабря) морозы — до -20°C. Это значительно ниже климатической нормы.При этом прогнозируемая влажность воздуха — 81%. Ветер — слабый, восточный, 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление — повышенное, до 770 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды, приметы на 7 декабря:«Если стоит ясная и солнечная погода, то зима будет холодной»;«Если стоит туман 7 декабря, то сильно похолодает лишь после 17 декабря»;«Звездное небо в ночь на Катерину Санницу предвещает снегопады».Фото: pxfuel.com