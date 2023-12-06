Смотрите Вести в 14.30: Кому досталась корона Миссис Владимирская...
Смотрите "Вести" в 14.30: Кому досталась корона "Миссис "Владимирская красавица".
Гусь-Игральный.
- Заманивал гусевчан в игорные сети...
У организаторов игорного бизнеса - одиннадцать миллионов. В Гусь-Хрустальном накрыли подпольное казино.
Всем СИЗ.
- Химинструктаж от спасателей...
Что еще взяли на вооружение в пункте выдачи средств индивидуальной защиты? И сколько их в области?
- Борьба за корону
- И кому досталась корона? Во Владимире подвели итоги конкурса "Миссис Владимирская красавица".