Смотрите Вести в 14.30: Кому досталась корона Миссис Владимирская...

Смотрите "Вести" в 14.30: Кому досталась корона "Миссис "Владимирская красавица".Гусь-Игральный.- Заманивал гусевчан в игорные сети...У организаторов игорного бизнеса - одиннадцать миллионов. В Гусь-Хрустальном накрыли подпольное казино.Всем СИЗ.- Химинструктаж от спасателей...Что еще взяли на вооружение в пункте выдачи средств индивидуальной защиты? И сколько их в области?- Борьба за корону- И кому досталась корона? Во Владимире подвели итоги конкурса "Миссис Владимирская красавица".