Спасенная из под колес автомобиля Клотильда ищет себе новых хозяев. Наша традиционная рубрика...

Спасенная из под колес автомобиля Клотильда ищет себе новых хозяев.Наша традиционная рубрика "Хочу домой" о питомцах из приюта.Итоги этого месяца в "Валенте" таковы - шестерым малышам удалось найти любящих хозЯев. В добрые руки отдали двух котят и четырёх щенков. Остальные хвостики тоже ждут своего счастливого часа.Например, эта скромная и милая Клоди. Сидя в клетке, в отличие от других собак, она ничего не просит. И счастлива даже от десятиминутной прогулки с волонтёром. Её спасли из-под колёс автомобиля. Клоди - активная и жизнерадостная красотка, прекрасно ходит на поводке и приучена к выгулу, поэтому подойдёт для проживания в квартире. Стерилизована, привита. Возраст - около трёх лет. Вся информация по телефону ответственного волонтёра.(Кадры: ВК Волонтёры приюта Валента)((Телефон волонтёра: 8-904-596-82-77, Анна))