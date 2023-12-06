Деньги получит Владимирский химико-механический колледж, Владимирский технологический колледж и Ковровский транспортный колледж, сообщили в правительстве области. Именно эти учебные

Деньги получит Владимирский химико-механический колледж, Владимирский технологический колледж и Ковровский транспортный колледж, сообщили в правительстве области. Именно эти учебные заведения стали победителями регионального конкурса, в котором участвовало 16 средне-специальных образовательных учреждений. В очный этап прошли 5 колледжей. Конкурсная комиссия оценивала их инновационные образовательные проекты. Выигранные гранты пойдут на развитие дуального образования, создание современных условий для