Работы планируется завершить до конца года.

До конца года во Владимирской области планируется завершить ремонт на трех железнодорожных станциях. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Обустройство платформ и ремонт внутренних помещений проходят на станциях Вязники, Вековка и Бутылицы.В целом за 2023 год на железной дороге ремонтные работы завершились на 26 станциях и остановочных пунктах. Они прошли на семи станциях и платформах в Республике Татарстан, четырех станциях в Кировской области, двух станциях в Удмуртской Республике.До конца года еще будет вестись ремонт на четырех станциях и платформах в Нижегородской области. Также работы продолжаются еще в трех регионах.