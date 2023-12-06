Участникам специальной военной операции из Владимира вручили государственные награды. Указом...

Участникам специальной военной операции из Владимира вручили государственные награды.Указом Президента орденом Мужества награжден сержант Илья Ребрунов. В зоне СВО он сражается с августа прошлого года. Летом этого года в составе разведывательной группы под населенным пунктом Малая Камышеваха Харьковской области остановил попытку прорыва наступления войск противника. Был тяжело ранен в бою. Рядовой Сергей Воробьев получил медаль «За воинскую доблесть» II степени - ему всего 23 года, в составе своего полка он охраняет госграницу в Курской области от украинских диверсионных групп. Рядовая Наталья Язвицкая приказом министра обороны удостоена медали «Участника специальной военной операции». Она заключила контракт в августе прошлого года и служит медсестрой в составе артиллерийской бригады третьего Армейского корпуса.