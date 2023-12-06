За 2023 год «Ростелеком» построил волоконно-оптические сети для 12 тысяч домохозяйств Владимирской области, большинство из которых находятся в частном секторе. В общей сложности интернет и

За 2023 год «Ростелеком» построил волоконно-оптические сети для 12 тысяч домохозяйств Владимирской области, большинство из которых находятся в частном секторе. В общей сложности интернет и цифровые сервисы провайдера стали доступны 36 тысячам семей из 601 населенных пунктов региона. Для обеспечения устойчивого сигнала связи специалисты компании проложили более 300 километров кабеля. Павел Шатохин, директор филиала ПАО