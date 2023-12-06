По итогам трех кварталов в регионе заключили более 746 тысяч договоров страхования. Статистикой поделились во владимирском отделении Банка России. 281 тысяча – больше трети – полисы

По итогам трех кварталов в регионе заключили более 746 тысяч договоров страхования. Статистикой поделились во владимирском отделении Банка России. 281 тысяча – больше трети – полисы ОСАГО. Договоры личного страхования владимирцы заключили около 130 тысяч раз, а также приобрели 31 тысячу полисов добровольного медицинского страхования. За все оформленные полисы жители Владимирской области заплатили больше 6