За почти два года «бизнесмены» заработали более 11 миллионов рублей.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении шестерых мужчин, организовавших подпольный игорный клуб. Бизнес просуществовал с января 2022 года.В прошлом году 32-летний житель Рязанской области провел в нежилое помещение интернет и оборудовал его компьютерами. После тщательно подобрал персонал —ещё одного жителя Рязанской области и четырёх жительниц Владимирской области. Вход в здание был доступен только проверенным людям. За два года бизнесмены сумели заработать более 11 млн рублей.В результате проверки прокуратурой изъято оборудование, деятельность клуба пресечена. Все подозреваемые допрошены, руководителю преступной организации избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, также у него изъяли автомобиль. Соучастникам также избрана мера пресечения.