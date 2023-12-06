За почти два года «бизнесмены» заработали более 11 миллионов рублей.
В Гусь-Хрустальном Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении шестерых мужчин, организовавших подпольный игорный клуб. Бизнес просуществовал с января 2022 года.
В прошлом году 32-летний житель Рязанской области провел в нежилое помещение интернет и оборудовал его компьютерами. После тщательно подобрал персонал —ещё одного жителя Рязанской области и четырёх жительниц Владимирской области. Вход в здание был доступен только проверенным людям. За два года бизнесмены сумели заработать более 11 млн рублей.
В результате проверки прокуратурой изъято оборудование, деятельность клуба пресечена. Все подозреваемые допрошены, руководителю преступной организации избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, также у него изъяли автомобиль. Соучастникам также избрана мера пресечения.