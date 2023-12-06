Шестеро граждан подозреваются в незаконной игорной деятельности, сообщили в Следкоме. По предварительным данным, 32-летний житель Рязанской области решил открыть казино и собрал себе

Шестеро граждан подозреваются в незаконной игорной деятельности, сообщили в Следкоме. По предварительным данным, 32-летний житель Рязанской области решил открыть казино и собрал себе команду. В преступную группу он вовлек еще одного жителя Рязанской области, а также четверо жительниц Гусь-Хрустального. “Казино” расположилось в нежилом помещении, которое фигурант оборудовал техникой и подключил интернет. Азартные игры там проходили