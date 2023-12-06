19-летний житель Кольчугино сбил 6-летнего мальчика на нерегулируем пешеходном переходе 5 августа этого года примерно в 9 часов вечера, около дома №14 на улице Ленина. Это случилось, когда

19-летний житель Кольчугино сбил 6-летнего мальчика на нерегулируем пешеходном переходе 5 августа этого года примерно в 9 часов вечера, около дома №14 на улице Ленина. Это случилось, когда парень на своем «Опель Астра» хотел обогнать другое авто и выехал на встречку, сообщили в пресс-службе Кольчугинского горсуда. Дорогу тогда перебегали несколько детей. Другие водители пропустили пешеходов,