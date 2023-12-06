В Муроме и в Коврове открываются новые многофункциональные центры для семей с детьми, которым нужна...

В Муроме и в Коврове открываются новые многофункциональные центры для семей с детьми, которым нужна поддержка.Для них организованы зоны первичного приема, детский уголок, цифровые сервисы - в том числе чат-бот в Телеграмм, который отвечает на распространенные вопросы. Обратиться в новые МФЦ смогут многодетные, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, одинокие родители, родители "18 минус" и другие категории семей.Напомним, в ноябре в Камешковском районе открылось отделение помощи женщинам с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. А первый семейный МФЦ был открыт во Владимире на улице Фейгина 35а в 2022 году. Ежедневно услуги там получают около пятисот человек. Специалисты решают проблемы разных уровней: и психологические и материальные. Фонд поддержки детей выделил почти 8 миллионов рублей на эти нужды. А также почти 14 миллионов из областного бюджета - на новогодние подарки для детей, чьи семьи находятся в непростой ситуации.Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения:- Закупили оборудование, в том числе компьютерную технику, смогли купить интерактивные игры для детей. Будут оборудованы и уже сделаны комната для детей, когда мама приходит на консультацию, в этот момент есть игровая зона. Мамочка или любая семья может подать заявку через портал Госуслуг, чтобы получить те или иные выплаты. Или другую какую-то форму запроса. Есть специалист, который подскажет, как это сделать.