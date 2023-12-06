Специальные ящики для писем Деду Морозу теперь стоят в отделениях почты области. Написать послание доброму волшебнику можно до 31 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специальные ящики для писем Деду Морозу теперь стоят в отделениях почты области. Написать послание доброму волшебнику можно до 31 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона. Самое главное в письме – правильное оформление. Адрес Деда Мороза следующий: 162390, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Также нужно наклеить марку. Если хочется получить ответ, то необходимо