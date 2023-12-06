В Судогде официально открыли благоустроенную набережную. На правом берегу Судогды теперь сделаны...

В Судогде официально открыли благоустроенную набережную.На правом берегу Судогды теперь сделаны дорожки из брусчатки, устроено освещение, установлены скамейки и качели. Появилась и летняя сцена с подсветкой, организована игровая зона для детей, оборудован спуск к воде с пирсом для лодок и байдарок.Правда, это жители города смогут оценить лишь летом. В декабре сложно на 100% насладиться новыми возможностями обновленного пространства.Берега реки соединены мостом, который «благодаря подсветке выглядит парящим над водой», рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.На левом берегу Судогды (от моста до улицы Красной) проложена тропиночная сеть на сваях, а также установлена беседка с освещением, устроен плавучий плотик для отдыха. Обновлена, к радости жителей, и смотровая площадка.Отмечается, что вся территория набережной оборудована камерами видеонаблюдения.Такое преображение стало возможным благодаря победе на Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды. Напомним, на его реализацию был выделено 70 миллионов рублей.- За те 5 лет, что проводится этот конкурс, уже 10 городов нашей области стали его призёрами и получили на реализацию своих проектов в общей сложности почти миллиард рублей, – отметила министр жилищного хозяйства Елена Семёнова на открытии набережной.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области и сообщество Вконтакте