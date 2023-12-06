Владимирцам рассказали, что делать в случае химической угрозы и где можно получить противогаз. Об...

Владимирцам рассказали, что делать в случае химической угрозы и где можно получить противогаз.Об этом рассказали сотрудники МЧС в рамках месячника гражданской обороны. Проинструктировали и нашего корреспондента Федора Лалакина.- Надеть защитный костюм. газы!Услышав эту команду важно быстро среагировать, ведь при угрозе химической атаки счет идет на секунды. Эта модель противогаза ГП-7 предназначена для защиты населения. Маска оказывает меньшее давление на лицо, при этом обеспечивая хорошую герметичность. Так же имеется переговорное устройство.Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Владимирской области:- В рамках реализации мероприятий гражданской обороны и одного из способов защиты населения мы представляем и рассматриваем пункт выдачи средств индивидуальной защиты. В соответствии с 28 федеральным законом одна из задач гражданской обороны это предоставление населению средств индивидуальной защиты.Если возникает опасность химического отравления воздуха, то со специальных складОв привозят комплекты противогазов в пункты выдачи. Для их получения нужно пройти несколько простых этапов: регистрацию, замеры и краткий инструктаж. Чтобы подобрать правильную маску, сначала измеряют голову и по результатам выбирают модель. Человеку объясняют что, нужно делать и какое отравляющее вещество в воздухе. Ведь каждое имеет свою специфику. Например на нашей тренировке по сценарию была утечка хлора. Это тяжелый газ, поэтому верной стратегией будет забраться куда-нибудь повыше- Слизистую, кожу промыть двухпроцентным раствором соды. Не снимать идти домой, подняться, как можно выше, живете на первом этаже переходите на этажи выше, если нет возможности залезайте на шкаф.Костюм Л-1- универсальная спецодежда, защищающая от отравляющих веществ благодаря прорезиненной ткани. Надеть его нужно за 4 минуты.Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Соответственно, состоит он из резины, на вооружении он уже достаточно давно в Российской Федерации. Куртка, перчатки, защитные штаны... ...здесь все на манжетах, на резинках, здесь застегивается, капюшон. Здесь дополнительное, что не входит в состав комплекта - это противогаз для защиты органов дыхания.Всего на территории области расположено 47 таких пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. Обязательно узнайте, какой у Вас, а лучше, заявляют сотрудники МЧС иметь свой противогаз дома. Не факт, что пригодится, но лишним точно не будетФедор Лалакин Александр Чунаев Вести Владимир