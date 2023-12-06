Владимирские гимнасты привезли золотые медали с международного турнира «Золотая...

Владимирские гимнасты привезли золотые медали с международного турнира «Золотая чайка».Международный турнир по спортивной гимнастике «Золотая Чайка» проходил в Обнинске и завершился 4 декабря, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.Гимнасты из Владимирской области привезли домой 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.Спортсмены показывали мастерство в упражнениях на кольцах, брусьях, перекладинах, бревне, выполняли вольные упражнения и опорные прыжки.Отмечается, что медали завоевали воспитанники владимирской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева: Савелий Съедин, Севда Шукюрова, Владислав Новокшонов, Лейла Васильева, Артем Царев, Виталина Иванчук.Медалей удостоены женская команда в составе Ангелины Мельниковой, Лейлы Васильевой, Севды Шукюровой и Виталины Иванчук, а также мужская команда в составе Кирилла Прокопьева, Владислава Новокшонова, Савелия Съедина и Артёма Царева.Ранее в Обнинске прошел Всероссийский турнир по спортивной гимнастике. Наши ребята также смогли там завоевать 17 медалей.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области