Во Владимире пассажирка троллейбуса провалилась в люк и сильно повредила ногу. Прокуратура в...

Во Владимире пассажирка троллейбуса провалилась в люк и сильно повредила ногу.Прокуратура в настоящий момент проводит проверку машины- это троллейбус первого маршрута. ЧП произошло накануне вечером. Женщине 65-го года рождения потребовалась госпитализация. В настоящий момент она проходит лечение в городской больнице скорой помощи. Сотрудники прокуратуры намерены так же проверить весь подвижной состав муниципальной компании "Владимирпассажиртранс".(Фото Прокуратуры Владимирской области)