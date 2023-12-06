Во Владимире прошел конкурс материнства, красоты и милосердия Миссис Владимирская красавица -...

Во Владимире прошел конкурс материнства, красоты и милосердия "Миссис Владимирская красавица - 2023".За заветную корону боролись 15 участниц со всей области. Кому достался титул, расскажет Александр Сыпченко.Гордая осанка и плывущий шаг в длинном платье на высоких каблуках. Своей изящной походкой женщина может показать все свои достоинства, поэтому дефиле важнейшая часть конкурса "Миссис Владимирская красавица". Представление образа и артистизм всех 15 участниц из Владимира, Мурома, Радужного и других городов покорили жюри.Жанна Згребнова, директор модельного агентства "Жанна", организатор областного конкурса "Миссис Владимирская красавица":- Мы пропагандируем не только красоту во всех ее, так скажем, внешних проявлениях. Русская женщина - это прежде всего душа, сердце, материнство.Возраст конкурсанток от 30 до 52 лет. В каждой возрастной категории свои победительницы. Все номера готовились в соответствии с главной темой этого года "Я - русская". Поэтому один из главных титулов - "Русский образ" в этот раз был приравнен ко 2-му месту. Он достался жительнице областного центра Марии Николаевой.Татьяна Кабина, член жюри, обладательница титула "Миссис Владимирская красавица-2013":- Нужно демонстрировать различного рода достижения, то есть это и материнство и милосердие. И, конечно, куда сейчас без профессиональной сферы.Наталья Баранкова, член жюри, обладательница титула "Королева России-2016":- Показать всю свою женственность, очарование, всю свою женскую энергию. Все это заложено уже в каждой женщине и та, кто будет первой наилучшим образом сможет это сделать.По итогам всех испытаний "Миссис Владимирская красавица-2023" стала 30 летняя Анна Виноградова из Владимира. Победительнице досталась заветная корона, красивая меховая шуба и конечно, цветы.Анна Виноградова, миссис Владимирская красавица-2023:- Практически 10 лет шла к этому конкурсу, потому что я еще 10 лет назад загадала стать "миссис". Буду с достоинством, честью и гордостью носить корону!Первой Вице-Миссис Владимирская Красавица-2023 стала Ольга Гончарова из Владимира, второй Полина Тихомирова из Радужного и третьей Юлия Майорова из города Юрьев-Польский.В "соревновании" материнства, красоты и милосердия проигравших быть не может, подчеркивают организаторы. Все участницы получили свои номинации ("Миссис лучшая хозяйка", "Миссис улыбка", "грация", и, конечно, "Мама года"), а также ценные подарки от партнеров и друзей конкурса.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"