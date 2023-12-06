На улице Георгиевской на прошлой неделе со световой консоли украли большой золотой шар, а от арт-объекта «Подарки» и Шара-беседки постоянно отрывают гирлянды. Такие же увечья регулярно

На улице Георгиевской на прошлой неделе со световой консоли украли большой золотой шар, а от арт-объекта «Подарки» и Шара-беседки постоянно отрывают гирлянды. Такие же увечья регулярно получает «Рояль» в сквере Чайковского. С украшенных ёлок частенько пропадают игрушки. О пробуждении владимирских «Гринчей» рассказали в пресс-службе мэрии города. Не все сломанное подлежит восстановлению, иногда объект просто убирают.