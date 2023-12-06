Жительница областной столицы провалилась в открытый люк во время движения троллейбуса. Она была госпитализирована с тяжёлыми травмами ноги.

5 декабря текущего года жительница Владимира провалилась в плохо закреплённый люк троллейбуса и травмировала ногу. Прокуратура области проведёт проверку перевозчика АО «Владимирпассажиртранс».Женщина села в троллейбус №1 на остановке Владимирский химический завод. Она пыталась пройти на заднюю площадку, однако провалилась в открытый люк во время движения. От криков пассажиров водитель остановил движение. Женщину госпитализировали с серьёзными повреждениями.Как сообщает Прокуратура Владимирской области, было возбуждено уголовное дело по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.