Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажирки в городском...

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажирки в городском транспортеПрокуратурой г. Владимира продолжаются проверочные мероприятия по факту получения травм пассажиркой троллейбуса, обсуживающегося АО «Владимирпассажиртранс», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Установлено, что ответственными лицами организации-перевозчика допущен выход на линию транспортного средства, имеющего неисправности, в том числе внутри салона, создающие угрозу причинения вреда здоровью пассажиров. В результате, 5 декабря, ввиду ненадлежащего технического состояния троллейбуса, во время его движения женщина получила травмы, повлекшие её госпитализацию, уточнили в облпрокуратуре.Прокурором выявлены признаки преступления, предусмотренного сатьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле городской прокуратуры.Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза. В настоящее время выполняются допросы лиц, изучается документация, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В свою очередь, прокуратурой будет проверено состояние всего подвижного состава перевозчика. При наличии оснований, будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования с целью привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.Фото: пресс-служба облпрокуратуры. Видео: ТГ-Официальный Владимир