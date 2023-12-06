Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажирки в городском...
Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажирки в городском транспорте
Прокуратурой г. Владимира продолжаются проверочные мероприятия по факту получения травм пассажиркой троллейбуса, обсуживающегося АО «Владимирпассажиртранс», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что ответственными лицами организации-перевозчика допущен выход на линию транспортного средства, имеющего неисправности, в том числе внутри салона, создающие угрозу причинения вреда здоровью пассажиров. В результате, 5 декабря, ввиду ненадлежащего технического состояния троллейбуса, во время его движения женщина получила травмы, повлекшие её госпитализацию, уточнили в облпрокуратуре.
Прокурором выявлены признаки преступления, предусмотренного сатьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле городской прокуратуры.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза. В настоящее время выполняются допросы лиц, изучается документация, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
В свою очередь, прокуратурой будет проверено состояние всего подвижного состава перевозчика. При наличии оснований, будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования с целью привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.
Фото: пресс-служба облпрокуратуры. Видео: ТГ-Официальный Владимир