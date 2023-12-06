Инцидент произошел 5 декабря около 16:00 в троллейбусе №1. Как сообщают очевидцы в соцсетях, женщина стояла у центральной двери, как вдруг одна ее нога провалилась в люк. Пассажирка зашла в

Инцидент произошел 5 декабря около 16:00 в троллейбусе №1. Как сообщают очевидцы в соцсетях, женщина стояла у центральной двери, как вдруг одна ее нога провалилась в люк. Пассажирка зашла в троллейбус на остановке Химзавод. Машина двинулась и женщина сильно закричала. Оказалось, что она не просто упала, а провалилась в люк. Из поста в соцсетях Сначала