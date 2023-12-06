21,1 тысячу вакансий работодатели региона разместили на цифровой платформе «Работа России». Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году – объяснил министр труда и занятости

21,1 тысячу вакансий работодатели региона разместили на цифровой платформе «Работа России». Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году – объяснил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев. Уровень регистрируемой безработицы в регионе (0,4%) находится на отметке ниже общероссийского значения (0,6%). По этому значению 33-регион находится на 14 месте в Центральном федеральном