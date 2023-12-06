В Коврове и Муроме семейные МФЦ откроются 12 и 13 декабря.

12 и 13 октября в Коврове и Муроме откроются семейные многофункциональные центры (МФЦ). Об этом сообщила министр социального развития Владимирской области Любовь Кукушкина.Семейный МФЦ сопровождает семей с детьми и оказывает услуги в режиме одного окна, при этом освобождает от ожидания в общей очереди в обычных офисах «Мои документы». Такой центр появился во Владимире в 2022 году по улице Фейгина, 32а, его услугами за год воспользовались около 500 семей. Семейные МФЦ в Коврове и Муроме откроются на улицах Лопатина, 50 и Дзержинского, 2А. Помощь в офисах смогут ежегодно получать до 1000 семей.