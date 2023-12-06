Во Владимирской области отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского.
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Во Владимирской области отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского.
6 декабря православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Торжества, посвященные этой важной духовной дате, пройдут сегодня во владимирской епархии. Какой след в истории оставил великий князь владимирский? Где в областной столице хранятся частицы мощей святого? И почему его имя и сегодня- ориентир? Об этом- Мария Платанюк.
Александр Ярославич Невский- великое ИМЯ РОССИИ. Солнце земли русской. И конечно, Александр Невский- особое ИМЯ для земли Владимирской.
Невский - сын переславского князя Ярослава. Внук великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Невский- ключевая фигура русской истории. И вся его короткая жизнь- пример служения Отечеству. Великим князем Владимирским Александр Ярославич стал в 1252-ом. И занимал престол вплоть до своей смерти. Благодаря блестящим победам на Западе, Невский надолго обезопасил границы. А вот вектором политики в отношении Орды стало сотрудничество. Туда князь ездил неоднократно, проявив себя искусным дипломатом. Гениальный полководец, защитник православной веры- напомню, Невский отказался от предложения Папы Римского о присоединении к католическому миру, заступник русских земель был погребён в Богородице-Рождественской обители Владимира в ноябре 1263-его. Несколько столетий этот монастырь считался главным на Руси. Мощи Александра Невского- повелением императора Петра Первого- были перенесены в Санкт-Петербург только в 1724-ом.
Жители Владимира свято чтят память святого благоверного князя. В храмах владимирской земли множество образов Александра Невского. К нему- ВОИНУ и ЗАЩИТНИКУ- обращаются и сегодня. Великое имя России- Александр Невский вдохновляет мастеров кисти и театральных деятелей. Является нравственным ориентиром для представителей всех поколений. Недавно с инициативой увековечить память святого благоверного князя и в городской топонимике выступила Общественная Палата областной столицы. Во Владимире действует и Александро-Невское общество. Его главная задача- сохранение памяти о великом князе. 6 декабря в день святого благоверного князя Александра Невского во владимирской епархии пройдет торжественная праздничная литургия. Службу в Богородице- Рождественской обители возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. А вечером на сцене владимирской областной филармонии с концертом, посвященным этой важнейшей духовной дате, выступит Архиерейский хор.
Интерес к личности Невского огромен. И конечно, на карте Владимирской области есть места, напрямую связанные с этим великим именем. Главная точка- это, конечно, знаменитый Богородице-Рождественский монастырь. Место первого упокоения Александра Невского. Обитель, согласно летописным данным, была основана ещё князем Всеволодом Большое Гнездо в 1191-ом году.
Во Владимире, возле западной стены Богородице-Рождественской обители- установлен и памятник Невскому. Кстати, именно от него традиционно отправляются поисковые экспедиции- на вахты памяти по поиску советских бойцов. Монумент работы Игоря Черноглазова был установлен в 2003-ем году. Невский изображен в полный рост. На нем плащ-корзно, знак княжеской власти. Правая рука прижата к груди, левая опирается на щит с изображением владимирского герба.
- Место, связанное с памятью великого Александра Невского есть и в Собинском районе. И связано оно как раз с событиями 1724-ого года. Когда мощи святого благоверного князя переносили в северную столицу. По преданию, владимирская земля не хотела отдавать мощи своего покровителя. И когда большая духовная процессия приближалась к мосту через реку Воршу, он рухнул. Пришлось делать вынужденную остановку. В память об этом был заказан уникальный образ. Скульптура князя в одеянии скромного инока, вырезанная из кипариса. Редчайшая работ для православной традиции. Увидеть ее можно в храме в честь Живоначальной Троицы села Ворша. Святыню удалось сохранить и в годы лихолетья.
Ну и в целом вся владимирская земля наполнена духом истории. Увидеть древнюю столицу- политический центр русского средневековья, напитаться её атмосферой - за этим едут к нам. Кстати, красоту белокаменных соборов снег только оттеняет.
Отмечу , что Владимир хранит ТРИ ЧАСТИЦЫ мощей святого благоверного Александра Невского.
В первую очередь, православную реликвию хранит Успенский кафедральный собор. Это главный храм Владимирской земли. И 2 ковчежца с мощами князя хранит Богородице-Рождественская обитель. Поклониться им можно в храме Рождества Христова и в восстановленном уже в новом веке храме Рождества Богородицы.
И сегодня Александр Невский- то самое великое имя, которое ОБЪЕДИНЯЕТ граждан великой страны. Страны, которая гордится своей историей.