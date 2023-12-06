Во Владимирской области отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского. 6...

Во Владимирской области отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского.6 декабря православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Торжества, посвященные этой важной духовной дате, пройдут сегодня во владимирской епархии. Какой след в истории оставил великий князь владимирский? Где в областной столице хранятся частицы мощей святого? И почему его имя и сегодня- ориентир? Об этом- Мария Платанюк.Александр Ярославич Невский- великое ИМЯ РОССИИ. Солнце земли русской. И конечно, Александр Невский- особое ИМЯ для земли Владимирской.Невский - сын переславского князя Ярослава. Внук великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Невский- ключевая фигура русской истории. И вся его короткая жизнь- пример служения Отечеству. Великим князем Владимирским Александр Ярославич стал в 1252-ом. И занимал престол вплоть до своей смерти. Благодаря блестящим победам на Западе, Невский надолго обезопасил границы. А вот вектором политики в отношении Орды стало сотрудничество. Туда князь ездил неоднократно, проявив себя искусным дипломатом. Гениальный полководец, защитник православной веры- напомню, Невский отказался от предложения Папы Римского о присоединении к католическому миру, заступник русских земель был погребён в Богородице-Рождественской обители Владимира в ноябре 1263-его. Несколько столетий этот монастырь считался главным на Руси. Мощи Александра Невского- повелением императора Петра Первого- были перенесены в Санкт-Петербург только в 1724-ом.Жители Владимира свято чтят память святого благоверного князя. В храмах владимирской земли множество образов Александра Невского. К нему- ВОИНУ и ЗАЩИТНИКУ- обращаются и сегодня. Великое имя России- Александр Невский вдохновляет мастеров кисти и театральных деятелей. Является нравственным ориентиром для представителей всех поколений. Недавно с инициативой увековечить память святого благоверного князя и в городской топонимике выступила Общественная Палата областной столицы. Во Владимире действует и Александро-Невское общество. Его главная задача- сохранение памяти о великом князе. 6 декабря в день святого благоверного князя Александра Невского во владимирской епархии пройдет торжественная праздничная литургия. Службу в Богородице- Рождественской обители возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. А вечером на сцене владимирской областной филармонии с концертом, посвященным этой важнейшей духовной дате, выступит Архиерейский хор.Интерес к личности Невского огромен. И конечно, на карте Владимирской области есть места, напрямую связанные с этим великим именем. Главная точка- это, конечно, знаменитый Богородице-Рождественский монастырь. Место первого упокоения Александра Невского. Обитель, согласно летописным данным, была основана ещё князем Всеволодом Большое Гнездо в 1191-ом году.Во Владимире, возле западной стены Богородице-Рождественской обители- установлен и памятник Невскому. Кстати, именно от него традиционно отправляются поисковые экспедиции- на вахты памяти по поиску советских бойцов. Монумент работы Игоря Черноглазова был установлен в 2003-ем году. Невский изображен в полный рост. На нем плащ-корзно, знак княжеской власти. Правая рука прижата к груди, левая опирается на щит с изображением владимирского герба.- Место, связанное с памятью великого Александра Невского есть и в Собинском районе. И связано оно как раз с событиями 1724-ого года. Когда мощи святого благоверного князя переносили в северную столицу. По преданию, владимирская земля не хотела отдавать мощи своего покровителя. И когда большая духовная процессия приближалась к мосту через реку Воршу, он рухнул. Пришлось делать вынужденную остановку. В память об этом был заказан уникальный образ. Скульптура князя в одеянии скромного инока, вырезанная из кипариса. Редчайшая работ для православной традиции. Увидеть ее можно в храме в честь Живоначальной Троицы села Ворша. Святыню удалось сохранить и в годы лихолетья.Ну и в целом вся владимирская земля наполнена духом истории. Увидеть древнюю столицу- политический центр русского средневековья, напитаться её атмосферой - за этим едут к нам. Кстати, красоту белокаменных соборов снег только оттеняет.Отмечу , что Владимир хранит ТРИ ЧАСТИЦЫ мощей святого благоверного Александра Невского.В первую очередь, православную реликвию хранит Успенский кафедральный собор. Это главный храм Владимирской земли. И 2 ковчежца с мощами князя хранит Богородице-Рождественская обитель. Поклониться им можно в храме Рождества Христова и в восстановленном уже в новом веке храме Рождества Богородицы.И сегодня Александр Невский- то самое великое имя, которое ОБЪЕДИНЯЕТ граждан великой страны. Страны, которая гордится своей историей.