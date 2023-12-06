Во Владимирской области перед судом предстанет 45-летний житель Петушинского района, обвиняемый в...

Во Владимирской области перед судом предстанет 45-летний житель Петушинского района, обвиняемый в убийстве.Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Петушинского района. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Выяснилось, что в сентябре 2023 года между обвиняемым и потерпевшим (1973 года рождения), приехавшим в Петушинский район к своей знакомой, произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил погибшего.После этого они оба прошли домой к обвиняемому, где потерпевшему стало хуже.Утром обвиняемый обнаружил, что мужчина умер. Чтобы скрыть преступление, фигурант поместил тело в мешок и спрятал в лесу.Своей знакомой мужчина сказал, что тот уехал. Однако женщина не поверила и вызвала сотрудников правоохранительных органов. В результате им он и признался в произошедшем.Известно, что мужчину заключили под стражу. Следователями СК допрошены свидетели, изъята одежда обвиняемого и иные вещественные доказательства, проведены осмотры и пр.По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области