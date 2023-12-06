Деньги пройдут на развитие дуального образования и создание современных условий.

Гранты на миллион рублей получат Владимирский химико-механический колледж, Владимирский технологический колледж и Ковровский транспортный колледж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Образовательные учреждение стали победителями в конкурсе на внедрение иновационных образовательных проектов. В 2023 году в проекте участвовали 16 ссузов области, 5 из них прошли в очный этап.Призовые деньги пойдут на развитие дуального образования, создание современных условий для учебно-производственных участков и комплексов, а также на подготовку учащихся к олимпиадам и конкурсам.