Во Владимире не прекращается зимняя уборка улиц.

Во Владимире не прекращается зимняя уборка улиц. За прошедшие 24 часа коммунальщики вывезли свыше 2200 кубометров снега, а также израсходовали 300 кубов песко-соляной смеси на посыпку проезжей части и тротуаров. Об этом рассказала мэрии.В среду, 6 декабря, на владимирских дорогах работают 47 единиц специальной коммунальной техники. Кроме того, около 100 дворников вручную занимаются очисткой лестниц, остановок общественного транспорта и подходов к социальных объектам.Уборка и антигололедная обработка дворов МКД осуществляется силами управляющих компаний.