Драка, которая привела к смерти, случилась в сентябре этого года. 50-летний мужчина приехал в Петушинский район в гости к своей знакомой. Там и произошел конфликт с обвиняемым. Установлено, что

Драка, которая привела к смерти, случилась в сентябре этого года. 50-летний мужчина приехал в Петушинский район в гости к своей знакомой. Там и произошел конфликт с обвиняемым. Установлено, что 45-летний фигурант избил потерпевшего кулаками. После этого мужчины пошли домой к обвиняемому. Уже там потерпевшему стало плохо. К утру он скончался от полученных травм. Обвиняемый увидел,