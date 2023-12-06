По обвинению в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере перед судом предстанет жительница Александровского района.

По обвинению в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере перед судом предстанет жительница Александровского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в урочище Колос Струнинского участкового лесничества. Правоохранители предварительно установили, что подозреваемая добывала осину и ель. Рубить деревья даме помогали двое знакомых мужчин, которых женщина ввела «в заблуждение относительно правомерности своих действий». Общий ущерб от действий обвиняемой превысил 600 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Фигурантке грозит до 7 лет заключения.