Жительнице Владимирской области грозит до 7 лет лишения свободы за незаконную рубку...

Жительнице Владимирской области грозит до 7 лет лишения свободы за незаконную рубку леса.Установлено, что обвиняемая, находясь в урочище Колос Струнинского участкового лесничества (ГКУ ВО «Александровское лесничество»), в отсутствие разрешительных документов, проводила рубку деревьев - осины и ели.Таким образом женщина, как поясняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области, «ограбила» государство на сумму свыше 600 тысяч рублей.«При этом злоумышленница привлекла к своим незаконным действиям двоих знакомых, введя их в заблуждение относительно правомерности своих действий...» - сообщили в надзорном ведомстве.В итоге уловное дело было направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com