Наступил декабрь, а значит, за окном всё больше ярких огней, в магазинах — подарочный ажиотаж, а на экранах — любимые артисты и искрящиеся премьеры. Всё говорит о том, что начинается

Наступил декабрь, а значит, за окном всё больше ярких огней, в магазинах — подарочный ажиотаж, а на экранах — любимые артисты и искрящиеся премьеры. Всё говорит о том, что начинается путешествие в самый волшебный праздник. Чтобы ворваться в Новый год в отличном настроении, онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) включает для зрителей яркие эмоции