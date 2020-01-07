Источник в Ливийской национальной армии сообщил о том, что ЛНА маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт.

Источник в Ливийской национальной армии сообщил РИА Новости о том, что ЛНА маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт.Захвачены морской порт города и военная база ас-Саади. В настоящее время отряды Халифы Хафтара направляются в центр города.В 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи Ливия фактически перестала существовать как единое государство.В стране царит двоевластие. На востоке Ливии правит избранный народом парламент, в западной части — в столице Триполи — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.Власти восточной части не подчиняются Триполи и поддерживают армию Хафтара, который больше полугода пытается захватить Триполи.