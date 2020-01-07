Военные летчики из Австралии сняли на видео несколько эпизодов, произошедших с ними во время операции по борьбе с масштабными пожарами, охватившими страну осенью минувшего года. Пресс-служба ВВС обнародовала эти впечатляющие кадры.

Пресс-служба Royal Australian Air Force — королевских военно-воздушных сил Австралии, обнародовала кадры, запечатлевшие непростые условия, в которых летчикам приходится выполнять задачи по обеспечению операции по борьбе с разрастающимися пожарами.Первая часть ролика снята экипажем транспортного самолета C-27J Spartan, после нескольких заходов приземлившегося в городе Маллакута, штат Виктория, чтобы забрать оттуда местных жителей, ожидавших эвакуации в безопасное место.Авторство второй части видео принадлежит члену экипажа C-130J Hercules. Военно-транспортный самолет пытался доставить в аэропорт города Меримбула, штат Новый Южный Уэльс, бойцов пожарной охраны, которые должны были помочь коллегам, противостоящим масштабному распространению огня. В тот раз пилоты не сумели выполнить задачу и ушли на запасной аэродром – возможности для совершения безопасной посадки так и не представилось.Напомним, что лесные пожары бушуют в Австралии с сентября минувшего года. За это время погибли 24 человека, еще шесть числятся в списке пропавших без вести. Число людей, вынужденных покинуть свои дома, исчисляется тысячами. По оценкам специалистов, с осени огонь выжег территории, превышающую пять миллионов гектаров.