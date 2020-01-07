Российская теннисистка Анна Блинкова неожиданно для многих оставила не у дел Белинду Бенчич, посеянную на турнире в китайском Шэньчжэне под первым номером. Россиянка в первом круге обыграла более именитую соперницу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Российская теннисистка Анна Блинкова неожиданно для многих оставила не у дел Белинду Бенчич, посеянную на турнире в китайском Шэньчжэне под первым номером. Россиянка в первом круге обыграла более именитую соперницу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. За выход в четвертьфинал соревнований Блинкова сразится с представительницей Казахстана Зариной Дияс.Напомним, что призовой фонд турнира в Китае составляет 775 тысяч долларов.