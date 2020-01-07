Авария произошла на трассе Р-242 неподалеку от села Лобаново. По предварительной информации, причиной ДТП стал туман и превышение скоростного режима участниками движения.

В Пермском крае рядом с селом Лобаново столкнулись более двадцати машин.Инцидент произошел во вторник днем, 7 января, на трассе Р-242. По предварительной информации, причиной ДТП стал туман и превышение скоростного режима участниками движения.Сотрудники ДПС в настоящее время работают на месте происшествия и рекомендуют автомобилистам объезжать трассу через село. Информация о пострадавших не поступала.