Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон готов дать показания в сенате по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон готов дать показания в сенате по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу."Если сенат выдаст повестку на дачу мной показаний, я готов сделать это", — говорится в заявлении Болтона, выдержку из которого приводит РИА Новости.Ранее экс-советник президента США несколько раз отказывался давать показания в палате представителей американского конгресса, где слушания по данному вопросу шли под руководством демократов. В сенате же большинство принадлежит республиканцам.Палата представителей вынесла решение об импичменте Трампу по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу. Процесс должен провести сенат. Однако обвинения в сенат пока не переданы. Не назначена также конгрессмены, которые должны выступить на процессе в качестве обвинителей.Ранее Болтон обвинил Трампа в том, что он якобы принимает решения по внешней политике, исходя из личных интересов.