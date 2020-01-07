Экс-солистка группы Демо Саша Зверева является многодетной матерью. Вот только отношения с отцами малышей у нее распались. Но сейчас певица счастлива в новых отношениях.

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева является многодетной матерью. Вот только отношения с отцами малышей у нее распались. Но сейчас певица счастлива в новых отношениях.Судя по всему, возлюбленные ожидают пополнение. Накануне в микроблоге исполнительницы появилось видео, где в кадр попала и сама Саша. Первым делом в глаза бросился ее округлившийся живот.На данным момент сама звезда не давала никаких комментариев на счет своего интересного положения. Единственное, что известно о ее отношениях с новым избранником – он сделал ей предложение.К слову, сердце певицы украл американец по имени Дэн. Мужчина принял и полюбил как своих всех трех детей Саши от предыдущих мужей. Они много путешествуют семьей, проводя как можно больше времени вместе.4 Янв 2020 в 9:29 PSTНапомним, в браке с первым мужем – банкиром Ильей Гусевым – артистка родила мальчика и девочку. Вскоре после появления на свет второго малыша их союз распался.Вторым супругом светской львицы стал диджей Дмитрий Алмазов. Зверева подарила возлюбленному сына. Но и этому браку не суждено было длится вечно. Молодые люди развелись.