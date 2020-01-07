Мировая экономика замедлится, сообщили эксперты консалтингового агентства PwC в своем докладе. По их мнению, слоубализация будет спровоцирована напряженностью в международных отношениях, как следствие – перерывами в мировых логистических цепочках

Мировая экономика замедлится, сообщили эксперты консалтингового агентства PwC в своем докладе. По их мнению, "слоубализация" будет спровоцирована напряженностью в международных отношениях, как следствие – перерывами в мировых логистических цепочках. Таким образом экономика в России вырастет всего на 3,4 процента, что меньше среднегодового показателя нынешнего века на 0,4 процента.Осложняет ситуацию тот факт, что в декабре был аннулирован механизм урегулирования споров в рамках Всемирной торговой организации, Америка заблокировала назначение новых арбитров.Но поводом для оптимизма остается сфера услуг: ожидается, что в нынешнем году показатель экспорта услуг в мире достигнет $7 триллионов с сохранением лидерства США и Великобритании.Также вырастет число рабочих мест. Страны G7 увеличат показатель на два миллиона вакансий, а семь крупнейших стран мира с развивающейся экономикой, включая Китай и Россию — на восемь миллионов.