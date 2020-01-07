Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями потерпел неудачу при попытке вылететь из Северного Сулавеси.

Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.Инцидент произошел в понедельник, 6 января, в северной части острова Сулавеси. На его Ми-35 обрушился сильный порыв ветра, пилот потерял управление несколько секунд вертолет кружил на малой высоте, сдувая людей и круша автомобили.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Jurnal Warga (@jurnalwarga) 6 Янв 2020 в 4:56 PSTВскоре пилоту все же удалось благополучно приземлиться. По информации издания NusaDaily, в результате происшествия никто не пострадал.