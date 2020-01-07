В чемпионате Италии завершилась встреча 18-го тура между Миланом и генуэзской Сампдорией. Россонери дома не смогли одолеть соперника. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

В чемпионате Италии завершилась встреча 18-го тура между "Миланом" и генуэзской "Сампдорией". "Россонери" дома не смогли одолеть соперника. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.Нападающий хозяев поля Златан Ибрагимович, перешедший в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси", вышел на замену на 55-й минуте игры. Отличиться 38-летнему шведу за оставшееся время матча не удалось.Эта игра стала для шведского футболиста первой после возвращения в итальянский клуб, если не считать товарищеской встречи против "Роденсе".