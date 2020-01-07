40 человек погибли в ходе давки во время церемонии прощания с генералом Сулеймани, более 200 пострадали. Как сообщают иранские СМИ, похороны военачальника пришлось отложить из-за слишком большого числа присутствующих. Ситуацию вокруг Ирана сегодня планируют обсудить главы МИД Франции, Великобритании, Германии, Италии и ЕС.

40 человек погибли в ходе давки во время церемонии прощания с генералом Сулеймани, более 200 пострадали. Как сообщают иранские СМИ, похороны военачальника пришлось отложить из-за слишком большого числа присутствующих. Ситуацию вокруг Ирана сегодня планируют обсудить главы МИД Франции, Великобритании, Германии, Италии и ЕС.Красные флаги – символ мести – развеваются над иранским Керманом. Проститься с генералом Сулеймани в его родной провинции пришли сотни тысяч людей. В их руках – портреты военачальника. Слышны антиамериканские лозунги. В своём завещании генерал просил положить его в обычную могилу, и написать там "Солдат Касем Сулеймани".Парламент страны принял законопроект, по которому Пентагон и армия США признаются террористическими организациями. В иранском Совбезе утверждают, что подготовили жёсткий ответ Вашингтону."На сегодняшний момент в Совбезе представлено 13 вариантов мести. Даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США. Американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана. Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы сделаем так, что их тела вывезут в горизонтальном положении", — заявил секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани.Обострение на Ближнем Востоке вызвало серьезное беспокойство в ЮНЕСКО. Там напомнили Вашингтону о международных конвенциях, которые запрещают наносить удары по объектам культурного наследия.Главу Пентагона спросили, правда ли его ведомство собирается преступить этот запрет? Тот ответил уклончиво, заявив, что Штаты будут следовать законам военного времени."США однажды уже доказали всем своё абсолютно наглое пренебрежение международным правом и принципом неприкосновенности. Это шизофренический подход — в нарушение международного права угрожать разбомбить объекты культурного и цивилизационного наследия", — отреагировал Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана.Тему убийства генерала Сулеймани глава МИД Ирана планировал поднять на заседании Совбеза ООН. Но США отказали ему в получении визы. Хотя и обязаны были это сделать как государство, где находится штаб-квартира ООН.Китай призвал США не препятствовать проведению мероприятий."Выдача представителям всех стран виз и создание условий для их участия в мероприятиях ООН, является международным обязательством США как принимающего государства. Призываем США выполнять свои обязательства как принимающей стороны и создать условия для работы официальных представителей других государств на заседаниях ООН", — заявил Гэн Шуан официальный представитель МИД КНР.Пользуясь напряжением ситуации на Ближнем Востоке, США усиливают там своё присутствие. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, Вашингтон планирует направить в регион ещё 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков.Остро стоит вопрос и о будущем ядерной сделки. В МИД Ирана сообщили, что готовы вернуться к полному исполнению обязательств. А по словам постпреда Ирана при ООН, Тегеран не намерен создавать ядерное оружие."Нет, мы не заинтересованы в создании ядерного оружия. У нас есть очень четкий религиозный запрет на ядерное оружие от нашего верховного лидера. Защитная доктрина Ирана не предполагает обладание ядерным оружием. "Поэтому мы не хотим обладать ядерным оружием", — подчеркнул Маджид Тахт-Раванчи, постоянный представитель Ирана при ООН.Противоречивые новости приходят из Ирака: сперва в прессу просочилась информация, что западная коалиция спешно выводит войска с иракской территории.Позже в Пентагоне назвали письмо "черновиком" и объявили, что опубликовано оно было по ошибке.На что незамедлительно отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова: "В Пентагоне назвали ошибкой отправку Ираку письма о подготовке к выводу из страны войск США. Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать".Ситуация на Ближнем Востоке обострилась настолько, что Великобритания сокращает число сотрудников диппредставительств в Ираке и Иране. Германия передислоцирует часть солдат из Ирака в Кувейт и Иорданию.Бегут из Ирака и специалисты американских корпораций. Часть работников эвакуирует нефтегазовая компания Chevron. Там рассказали, что пока всё не успокоится, следить за ходом работ на месторождениях будут местные сотрудники.