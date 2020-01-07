Ситуация на Ближнем Востоке обострилась настолько, что Лондон спешно сокращает число сотрудников в британских диппредставительствах в Ираке и Иране.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась настолько, что Лондон спешно сокращает число сотрудников в британских диппредставительствах в Ираке и Иране.По данным телеканала "Скай Ньюс", большинство дипломатов и членов их семей отзывают на родину в целях безопасности. В Багдаде и Тегеране останутся только послы Великобритании и минимум персонала.Бегут из Ирака и специалисты крупных американских корпораций. Уже известно, что часть работников эвакуирует нефтегазовая компания "Шеврон". Там рассказали, что пока всё не успокоится, следить за ходом работ на месторождениях будут местные сотрудники, передает телеканал "Россия 24".