В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси. Его жертвой стала ВИЧ-инфицированная пассажирка.

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси. Его жертвой, как сообщает ГТРК "Татарстан", стала ВИЧ-инфицированная пассажирка.По данным следователей, вечером 13 ноября владелец "Приоры" подвозил 31-летнюю женщину. По пути в Советский район города клиентка уснула, чем и воспользовался таксист: он свернул в поселок Отары и начал приставать к женщине, требуя сексуального внимания. Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована"Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.В содеянном 36-летний мужчина не признался. Результаты анализов ведомство не приводит.Ранее в Пестречинском районе Татарстана 44-летняя женщина с ВИЧ-инфекцией вступила в интимную близость с подростком. Сам случай произошел еще в 2016 году, когда подозреваемая приехала в гости к подруге, а спать легла с ее сыном и его младшей сестрой. О том, что женщина заражена ВИЧ, мальчик узнал только в октябре 2019 года, после чего рассказал родителям о произошедшем. К счастью медобследование показало, что подросток не заразился.