Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили православных верующих с Рождеством Христовым. Поздравление они озвучили во время телемоста с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили православных верующих с Рождеством Христовым. Поздравление они озвучили во время телемоста с патриархом Московским и всея Руси Кириллом."Позвольте поздравить всех, кто сейчас находится на Земле, кто празднует светлый праздник Рождества. Хочется пожелать счастья, любви, удачи, и всего самого-самого хорошего", – цитирует Скворцова "Интерфакс".Скрипочка присоединился к пожеланиям и передал поздравление духовенству и пастве Русской православной церкви.Патриарх также передал космонавтам свои поздравления и благословил их, поблагодарив за "труды во славу Отечества, во славу науки и на пользу всего рода человеческого"."Пусть Господь хранит вас на очень непростых космических путях, которые стали частью вашего жизненного пути", – сказал предстоятель РПЦ.Патриарх Кирилл также пожелал экипажу МКС крепости душевных и телесных сил, а также осознания огромной важности их "исторической миссии".31 декабря Скворцов и Скрипочка с борта МКС поздравляли россиян с Новым годом.Самое космическое новогоднее поздравление — от космонавтов Роскосмоса Олега Скрипочки и Александра Скворцова с борта Международной космической станции