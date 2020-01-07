Актриса Мария Кожевникова пережила потерю. Подробностями произошедшего знаменитость поделилась с поклонниками.

Актриса Мария Кожевникова пережила потерю. Подробностями произошедшего знаменитость поделилась с поклонниками.Вечером 5 января состоялся финал молодежного чемпионата по хоккею. Борьба за лидерство развернулась между командами России и Канады. За игрой наблюдали не только известные российские спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса.Актриса из сериала "Универ" Мария Кожевникова не стала исключением. Вместе с детьми она болела за российских хоккеистов. На фоне переживаний старший сын звезды потерял первый зуб."От переживаний за нашу сборную по хоккею у Вани выпал первый зуб. Россия, вперед! Ребята, не давайте волю эмоциям, понятно, что провоцируют. А финны, судьи, как обычно против нас. Верим в наших!", – рассказала артистка.5 Янв 2020 в 11:55 PSTНапомним, с августа 2013 года состоит в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Влюбленные обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. У пары есть трое сыновей: Иван, Максим и Василий.Материал дополняется.