Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.Как передает РИА Новости, торжественная церемония прошла в здании ведомства федерального канцлера.Для Курца это уже второе правительство в качестве главы кабмина страны. Предыдущий состав прекратил свое существование в мае 2019 года после скандала вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристина Штрахе которого СМИ обвинили в коррупции.1 января 2020 года Австрийская народная партия (АНП) Курца договорилась о формировании правительственной коалиции с "Зелёными", которых возглавляет Вернер Коглер. В итоге из 14 министров нового состава кабмина 10 – представители АНП. Сам же Коглер занял пост стал вице-канцлером, а также стал министром по делам чиновников, культуры и спорта.Президент России Владимир Путин поздравил Курца с вступлением в должность, отметив, что отношения между двумя странами традиционно носят конструктивный характер и он рассчитывает, что при новом главе правительства республики взаимодействие Москвы и Вены будет еще более продуктивным. Об этом сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.