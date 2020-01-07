Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на 7 января в Тихом океане рядом с северными Курилами.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на 7 января в Тихом океане рядом с северными Курилами.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.Отмечается, что погибших и разрушений в результате подземной стихии, нет, объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме, угроза цунами не объявлялась.Одновременно стало известно о том, что в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,2.Как сообщает "Интерфакс", об этом передает Геологическая служба США.По ее данным очаг землетрясения находился на глубине 20,3 километров недалеко от города Синабунг на восточном побережье индонезийского острова Симелуэ.