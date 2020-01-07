Монреаль Канадиенс на льду домашней арены Bell Centre проиграл со счетом 2:3 команде Виннипег Джетс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

"Монреаль Канадиенс" на льду домашней арены Bell Centre проиграл со счетом 2:3 команде "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.У победителей голами отметились Джош Моррисси (22), Николай Элерс (25) и Эндрю Копп (51), а у хозяев льда обе шайбы забросил Бен Шьяро (32, 52).Российский нападающий Илья Ковальчук, дебютировавший за "Канадиенс", провел на льду 19 минут 25 секунд, записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой встречи. Теперь на счету 36-летнего форварда 10 (3+7) очков в 17 играх сезона и 860 (436+424) очков в 898 матчах лиги."Виннипег" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 50 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а "Монреаль", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 43 очка.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Джетс" в четверг, 9 января, на выезде сыграют с "Торонто Мэйпл Лифс", а "Канадиенс" днем ранее встретятся с "Детройт Ред Уингз".