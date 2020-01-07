Защитник Краснодара Дмитрий Скопинцев перешел в столичное Динамо. Воспитанник бело-голубых подписал контракт с московским клубом на четыре с половиной года. Об этом сообщила динамовская пресс-служба.

Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев перешел в столичное "Динамо". Воспитанник бело-голубых подписал контракт с московским клубом на четыре с половиной года. Об этом сообщила динамовская пресс-служба.Скопинцев провел за "быков" 17 матчей, в которых стал автором двух голов. За "Краснодар" 22-летний футболист выступал с февраля 2019 года. Также за свою карьеру он поиграл в австрийском "Лиферинге", калининградской "Балтике" и "Ростове".